Sgomberati abusivi agli ex Magazzini comunali

Vicenza – Intervento della polizia locale, venerdì 13 dicembre, all’interno di un capannone degli ex Magazzini generali di viale delle Fornaci, a Vicenza. Sei persone sono state sorprese dagli agenti occupare abusivamente lo stabile e sono state denunciate e sgomberate. Si tratta di sei uomini di nazionalità rumena, di età compresa tra i 29 ed i 53 anni, che erano già stati allontanati da quei locali nell’estate di quest’anno. Tutti sono stati denunciati per occupazione abusiva e allontanati.

La mattina di venerdì, attorno alle 10.30, due pattuglie stavano perlustrando, assieme al curatore fallimentare, gli edifici, che già in passato erano stati murati. Il sopralluogo degli agenti, nel corso del quale sono stati scoperti i sei uomini, aveva la finalità di valutare come intervenire dopo aver ricevuto la segnalazione di un nuovo sfondamento della recinzione. A breve le aperture che gli abusivi avevano praticato per rientrare nei capannoni saranno nuovamente murate.

“Continua la nostra azione capillare sul territorio – ha evidenziato il consigliere comunale Nicolò Naclerio -. A seguito della segnalazione pervenuta al comando siamo prontamente intervenuti per sgomberare i locali degli ex Magazzini generali. Nei prossimi giorni si attende il nuovo intervento di ripristino delle murature a chiusura. Nessun angolo della città può essere abbandonato al degrado”.