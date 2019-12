Scuola, in Veneto il minor abbandono scolastico

Venezia – “Il sistema scolastico veneto si posiziona ai primi posti nell’ultimo rapporto nazionale sulla dispersione scolastica, meglio della provincia autonoma di Bolzano e della Lombardia. In Italia due studenti su dieci non arrivano al diploma perché lasciano i banchi prima del tempo. In Veneto la percentuale è dimezzata, uno su dieci. Meglio di noi solo la provincia di Trento, con il 9,6 dei giovani che abbandonano la scuola o perdono più di un anno”. Il presidente della regione Veneto Luca Zaia sottolinea con soddisfazione la classifica dell’istituto Invalsi, divulgata dal Sole 24 Ore.

“Un buon risultato per il Veneto, tutt’altro che scontato – mette in evidenza Zaia -, visto che storicamente siamo stati una regione contadina e manifatturiera, con il minor tasso di laureati e di diplomati in rapporto alle altre regioni europee. Se oggi il Veneto registra il minor tasso di dispersione scolastica e la più bassa percentuale di disoccupazione giovanile significa che scuola, istituzioni e mondo del lavoro hanno saputo costruire una sana alleanza e lavorare al meglio per accompagnare ragazzi e famiglie nel percorso di orientamento e di scelta, tenendo conto delle attitudini dei ragazzi ma anche delle richieste del mondo del lavoro”.

“Lo scorso anno, – continua il governatore – 40 studenti di terza media su 100 hanno scelto di iscriversi ad un istituto tecnico, in media circa il 10 per cento in più rispetto alla percentuale nazionale. Ciò non significa che in Veneto non ci siano ottimi licei, con brillanti risultati, ma che abbiamo un sistema educativo regionale maturo e consapevole che riesce ad offrire ai nostri ragazzi un ventaglio di valide opportunità formative, dagli istituti professionali di Stato ai centri di formazione professionali, ai percorsi formativi in partnership con le associazioni di categoria. Tutti percorsi costruiti su misura per far incontrare abilità e aspettative dei giovani con le richieste di competenze delle aziende di oggi e di domani”.