Vicenza – Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo la mezzanotte, in strada Ospedaletto, a Vicenza. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la barriera di protezione di un cavalcaferrovia della linea Vicenza-Treviso, danneggiato in seguito ad un incidente stradale che si era verificato poco prima.

Un automobilista che stava percorrendo quella strada , infatti, ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava ed è finito contro il guardrail e contro lo sbarramento di protezione.

Nessuna conseguenza per l’uomo al volante, che è rimasto illeso, mentre la barriera ha riportato dei danni. Dopo un sopralluogo, i vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento del personale di Amcps (Azienda municipale per la conservazione del patrimonio e servizi) e di Rete ferroviaria italiana, Rfi. I tecnici hanno tolto la tensione della linea, consentendo così agli operatori di lavorare in sicurezza e disporre la transennatura dell’area.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore dall’inizio dell’intervento, con il ripristino della circolazione ferroviaria.