Sarcedo, 83enne investito. E’ gravissimo

Sarcedo – Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, a Sarcedo. E’ successo verso le 15.40, in via Bassano del Grappa, dove un uomo del posto, il 38enne M.C., era alla guida di una auto Fiat Punto diretto verso Thiene. Giunto all’altezza dell’attraversamento pedonale davanti al bar La Lanterna, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad evitare l’impatto con un pedone che stava attraversando la strada.

L’uomo investito, G.B., 83enne, anche lui di Sarcedo, è stato sbalzato sull’asfalto, qualche metro più avanti, sul lato opposto del senso di marcia, da dove, per fortunata, non giungeva alcun veicolo. Subito soccorso da ambulanza del Suem 118, è stato portato all’ospedale San Bortolo di Vicenza ove è stato ricoverato in condizioni molto gravi.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del veicolo. Intervenuta sul posto anche la polizia locale nordest vicentino, che ha effettuato i rilievi e chiuso la strada al traffico per il tempo necessario.