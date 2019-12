Sabato Musicale a Palazzo Cordellina

Vicenza – Per “I Sabati Musicali”, la tradizionale rassegna in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana che propone un excursus sui tanti corsi attivi al Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, domani, sabato 14 dicembre, alle 17, nella sede di Palazzo Cordellina si terrà il concerto dal titolo “Il sabato cameristico”, con protagoniste le classi di Musica da camera dei professori Gianluca Saccari e Rita Romano.

Verrà proposto un programma con vari ensemble che affronterà repertori sia strumentali che vocali dal Barocco al Romanticismo, con musiche di Haendel, Haydn, Beethoven e Dvorak. “I Sabati Musicali” sono appuntamenti pomeridiani ad ingresso libero rivolti non soltanto agli appassionati di musica, ma ad un pubblico trasversale per età ed interessi, il quale ha l’occasione di assistere a performance artistiche di qualità in un contesto esclusivo e di apprezzare il lavoro che quotidianamente si svolge presso l’Istituto musicale berico. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.