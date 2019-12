Rosà, incendio distrugge un appartamento

Rosà – Alle 17.45 del giorno di Natale, i vigili del fuoco sono intervenuti a Rosà, in via Roma, per un incendio divampato al terzo piano di un condominio. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, arrivati da Bassano con due automezzi, hanno spento le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio all’intero condominio.

Il rogo ha completamente distrutto un appartamento nel quale abitava una famiglia composta da due adulti e tre bambini, tutti di origine straniera. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate alle 20.45.