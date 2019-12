Risse in centro, fenomeno dilagante a Vicenza

Vicenza – “Rucco aveva detto: dopo tanti anni avremo festività tranquille. Un bell’inizio invece: con due ragazzi pestati a sangue, in piazza, a pochi metri dall’albero di Natale”. E’ la tagliente osservazione di Raffaele Colombara, consigliere comunale a Vicenza dell’opposizione di centro sinistra, su un fenomeno che comincia in effetti a preoccupare, quello cioè delle ormai frequenti risse tra giovani nel centro storico della città.

“Ricevo molte segnalazioni di genitori preoccupati- aggiunge il consigliere comunale -. Non è accettabile che due ragazzi vengano picchiati in quelle condizioni nel centro della città, tra urla e paura. Il Sindaco, Francesco Rucco, non perde occasione per affermare di essere il migliore, anche quando accende le luci di Natale, e afferma che finalmente, dopo tanti anni avremo festività tranquille. Invece…”

“Ricordiamo – conclude Colombara -, esattamente un anno fa, nella stessa area, un grave fatto di cronaca, che aveva anche creato tensione tra Comune e Questura. Anziché fare selfie e slogan il sindaco, responsabile della sicurezza, inizi a lavorare con proposte concrete. Vicenza merita di più”.