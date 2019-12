Escursionista scomparso sull’Altopiano

Enego – I vigili del fuoco, il nucleo Tas (servizio topografia applicata al soccorso), l’unità cinofila, i carabinieri forestali ed il soccorso alpino sono impegnati nelle ricerche di Paolo Tramontin, un 67enne, residente a Mestre, in provincia di Venezia, del quale da ieri non si hanno più notizie.

Martedì 3 dicembre l’uomo è uscito di casa ed ha preso il treno per raggiungere Valbrenta e prendere poi un sentiero per fare una escursione e salire sull’altopiano di Asiago.

In serata, però, l’escursionista 67enne non ha fatto ritorno a casa e così i familiari hanno lanciato l’allarme. Il punto base per le ricerche, iniziate questa mattina, è stato collocato ad Enego.

Questo perché una delle ultime celle telefoniche agganciate dal telefono dell’uomo è localizzata proprio in quel comune dell’altopiano di Asiago.