Per la rassegna Fools c’è “Matta come un cavallo”

Vicenza – Si intitola “Matta come un cavallo – Quadri sulla follia totalmente al femminile” lo spettacolo in programma venerdì 13 dicembre alle 21 all’AB23, in contra’ Sant’Ambrogio, spazio del Comune di Vicenza.

Questa proposta fa parte della rassegna Fools – Abbiamo bisogno di folli, la stagione dedicata al contemporaneo, a cura della vicentina Theama Teatro e del Teatro Scientifico di Verona.

Quello cui si assisterà sarà un viaggio teatrale e musicale nella follia declinata al femminile, attraverso le pagine di autori di diverse epoche, fra temi e personaggi scelti per comprenderne i confini e l’essenza.

Tra parole e musica, l’attrice Claudia Scaravonati e il musicista Francesco Molmenti, faranno affiorare autrici, attrici, figure letterarie, testimoni, donne folli, invitate a raccontare luci e ombre di questo sentirsi al di là dei limiti, tra le vette di una creatività libera e senza vincoli e gli abissi di uno smarrimento che confonde e spaventa.

Per la performance sono stati scelti testi di Giovanni Boccaccio, Erasmo da Rotterdam, William Shakespeare, Arthur Schnitzler, Virginia Woolf, Tennessee Williams, Leonora Carrington, Pier Paolo Pasolini, Alda Merini, Bernard-Marie Koltès, Annibale Ruccello e Sarah Kane. Le musiche sono di Johan Dowland, Astor Piazzolla, Thomas Marco, Angelo Gilardino e Francesco Molmenti.

“Nel curriculum di Claudia Scaravonati – descrive una nota diramata in proposito -, oltre a una laurea magistrale in Consulenza pedagogica all’università Cattolica di Milano, c’è la collaborazione con diversi teatri in Italia e all’estero. È fra i membri della compagnia teatrale I Guitti di Brescia e all’attività come attrice affianca quella di pedagogista teatrale, lavorando nell’ambito della disabilità e a progetti per l’infanzia”.

“Francesco Molmenti, diplomato in chitarra classica al Conservatorio Tartini di Trieste, ha all’attivo due lauree in Scienze musicologiche, un Dottorato di ricerca in Musicologia all’università di Pavia e un Master di II livello di alto prrfezionamento in interpretazione musicale al Conservatorio di Parma. Si è distinto in diversi concorsi nazionali e Internazionali, è protagonista di un’intensa attività concertistica ed è docente al Conservatorio Monteverdi di Cremona”.

I biglietti per lo spettacolo “Matta come un cavallo” sono in vendita a 12 euro, gli interi, e ad 8 i ridotti. Prenotazione consigliata allo 0444 322525 (dal lunedì al venerdì) o al 345 7342025 (il sabato dalle 10 alle 18).