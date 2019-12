Pedemontana, lavori sulla viabilità in Valle Agno

Cornedo Vicentino – Da diversi anni i Comuni di Cornedo Vicentino e Brogliano condividevano con la Provincia di Vicenza la necessità di identificare una soluzione progettuale per lo svincolo in uscita nella valle dell’Agno e prevedere opere complementari alla Superstrada Pedemontana Veneta. A luglio il Consiglio Provinciale ha approvato l’accordo di programma tra la Regione del Veneto, la Provincia e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto e Cornedo Vicentino per la realizzazione della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta, individuando la Provincia quale soggetto esecutore delle opere.

Successivamente si è dato avvio alla fase di progettazione, con lo studio di fattibilità delle alternative progettuali, arrivando a prevedere una spesa di realizzazione pari a 6,2 milioni di euro. Quest’opera sarà cofinanziata dalla Regione per un importo di poco meno di quattro milioni e dalla Provincia di Vicenza per la cifra rimanente

Per avviare al più presto i lavori, lo scorso martedì 4 dicembre, è stato pubblicato sul portale di gare telematico della Provincia il bando relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta, variante alla Strada provinciale 246 Recoaro in Comune di Cornedo Vicentino e Brogliano, per un importo di 456 mila euro.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il termine per l’invio delle offerte è previsto per lunedì 13 gennaio 2020.