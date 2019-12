Passa da Vicenza il tour di Niccolò Fabi

Vicenza – Farà tappa anche a Vicenza, al Teatro Comunale, il nuovo tour teatrale di Niccolò Fabi, intitolato “Tradizione e Tradimento”. Nella nostra città sono previste per questo appuntamento due date, venerdì 20 e sabato 21 dicembre, in entrambi i casi alle 21. Partito a Ravenna il primo dicembre, si tratta del tour di presentazione del nuovo album del cantautore romano, che proporrà comunque, durante il concerto, anche i brani più amati del suo repertorio, in una nuova veste musicale. I biglietti per le due serate di Vicenza sono esauriti da tempo.

Sul palco, insieme a Niccolò Fabi, ci saranno anche Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia. Scritto e registrato tra Roma e Ibiza il nuovo disco di Fabi è il risultato di un lavoro corale, mentre lo spettacolo “è una vera e propria esperienza in cui immergersi totalmente – si legge nella presentazione -, lasciandosi trasportare da due ore ininterrotte di musica. Un movimento continuo in cui le parole e il suono si mescolano perfettamente con un nuovo immaginario visivo. La scoperta, e il conseguente stupore, di un mondo in cui al centro di tutto rimane la musica”.