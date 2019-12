Paolo Rossi cittadino onorario di Vicenza

Vicenza – Questa mattina, la giunta comunale di Vicenza, ha avviato l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria al calciatore Paolo Rossi. Nato a Prato, Rossi non è residente a Vicenza pur avendoci vissuto per 33 anni, ma ha legato indissolubilmente il proprio nome alla città, sia come protagonista della vita sportiva del capoluogo che per l’attività di imprenditore e per l’impegno civico.

È stato il primo calciatore ad aver vinto un Campionato mondiale, il titolo di capocannoniere nello stesso Mondialo e il Pallone d’oro nello stesso anno, il 1982. Ha avviato inoltre un’attività d’impresa in città nel campo immobiliare, insieme al compagno di squadra e amico fraterno Giancarlo Salvi. Infine è stato candidato nella circoscrizione Nord-est alle elezioni europee del 1999.

“Paolo Rossi – ha messo in evidenza il sindaco, Francesco Rucco, – è una figura di riferimento per il nostro territorio, non solo per le imprese sportive, che hanno portato il nome di Vicenza nel mondo, ma anche per le doti umane. Una volta terminata la procedura, che vedrà la proposta di conferimento del riconoscimento onorifico transitare dalla giunta alla commissione consiliare e, infine, al consiglio comunale, inviteremo Paolo Rossi a festeggiare in Comune. Rossi ha portato il suo talento calcistico e il nome di Vicenza nel mondo”.