Notte tragica sulle strade. Muore un 21enne

Longare – Notte tragica sulle strade del vicentino. Un giovane di 21 anni è infatti morto, verso le 3 della notte scorsa, a Longare, in via Ponte di Lumignano, in un incidente stradale. La vittima è William Baudellini, nato a Vicenza nel ’98, uscito di strada mentre era alla guida di una Volkswagen Golf.

Il giovane, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e dopo essere uscito dalla carreggiata è andato a sbattere contro il ponticello in cemento della stazione di servizio Berica Carburanti. Lo sfortunato ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è probabilmente morto sul colpo.

Ogni occorso infatti è stato inutile ed il medico del Suem, appena giunto sul posto, non ha potuto far altro che dichiarare la morte del ragazzo vicentino. Oltre al personale sanitario del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri, della Stazione di Longare, che hanno effettuato i rilievi.

Non sono stati disposti esami tossicologici e la salma è stata affidata ai familiari. Inoltre, da immagini della videosorveglianza, si evince che il giovane non stava correndo, quindi si presuppone che abbia avuto un colpo di sonno.