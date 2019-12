Mostra “Storia della Lingua Veneta” a Vicenza

Vicenza – Si potrà visitare nei giorni venerdì 6 e sabato 7 dicembre, a Vicenza, nella Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori, la mostra “Storia della Lingua Veneta”, realizzata dall’associazione culturale InfoMedia Veneto, in collaborazione con il Comune di Vicenza e con il patrocinio della Regione Veneto. Propone 24 pannelli espositivi che ripercorrono la storia dei Veneti attraverso i documenti che ne attestano l’espressione linguistica e documentale nei secoli, con cartiglio esplicativo in quattro lingue (italiano, veneto, inglese, portoghese). Nelle mattinate di venerdì e sabato, sono anche previsti eventi e momenti letterari in lingua veneta, calibrati per gli studenti.

Sabato 7 dicembre alle 11 saranno presenti, nello spazio della mostra, il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti, il consigliere comunale di Vicenza delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro, il consigliere delegato all’identità veneta Matteo Reginato, il curatore della mostra Alessandro Mocellin, noto specialista linguistico veneto. Dopo un’introduzione, Mocellin spiegherà i pannelli e, a seguire, ci sarà uno show reading di brani originali della letteratura veneta tratti dai documenti rappresentati nell’esposizione. Tra questi, l’Iliade di Omero, tradotta da Giacomo Casanova, Romeo e Zulieta in versione veneta, la Divina Commedia in versione veneta del 1875 di Giuseppe Cappelli.