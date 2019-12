Migliaia di Sardine in piazza a Vicenza

Vicenza – “Vicenza non si lega”, “no ai populismi”, ma anche l’inno di Mameli e Bella Ciao, assieme alla rivendicazione che “Vicenza è antifascista”. Molti contenuti insomma e molte persone a rivendicarli ieri, nel cuore della città, in piazza Matteotti, nel flash delle sardine al quale hanno partecipato migliaia di persone, 12 mila secondo gli organizzatori. E nessun simbolo di partito…

“Tantissime sardine – scrivono questa mattina in una nota – che hanno risposto con entusiasmo a questo percorso di risveglio e partecipazione civile. Ringraziamo i cittadini per aver reso pacifica e festosa questa manifestazione. Ringraziamo inoltre i tanti collaboratori spontanei che hanno contribuito nonostante le natura ancora informe del movimento. Il successo di questo evento è stato anche merito del supporto dell’amministrazione locale”.

Il cammino del movimento continua ora con numerosi appuntamenti. Tra questi, il 13 dicembre le sardine si ritroveranno in Piazza a Venezia, e il 14 a Roma, per il Sardina Day nazionale, per il quale verranno organizzati dei pullman a livello regionale. Chi volesse seguire le iniziative del movimento e rimanere aggiornato può farlo attraverso la pagina Facebook oppure scrivendo all’indirizzo 6000sardinevicenza@gmail.com.