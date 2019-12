Meteo, Natale e Santo Stefano con il sole

Padova – Dopo una settimana caratterizzata da frequenti impulsi, a tratti perturbati, di correnti molto umide e con temperature molto superiori alla norma, il tempo sulla regione tende a divenire stabile e soleggiato. L’allontanamento verso est del sistema depressionario responsabile del maltempo che ha colpito anche il Veneto nel corso del fine settimana scorso, favorisce un promontorio di alta pressione sull’Europa centro-occidentale e la discesa sull’arco alpino orientale di correnti in quota settentrionali un po’ più fredde e asciutte soprattutto sul versante meridionale.

Per i prossimi giorni, comprese le giornate di Natale e Santo Stefano,sono previste condizioni di tempo stabile, senza precipitazioni e in prevalenza soleggiato con aria limpida e a tratti ventoso, specie in montagna, e temperature in contenuto calo fino a valori in linea con le medie del periodo.

Nel dettaglio: martedì 24 il tempo sarà stabile con cielo a tratti parzialmente nuvoloso nelle ore centrali, per il resto sereno o poco nuvoloso con buona visibilità; ancora ventoso soprattutto in alta quota e con temporanei rinforzi di Foehn alle quote inferiori e in alcune valli; temperature in contenuto calo in pianura, con valori in genere compresi tra 0-2°C di minima e 9-11°C di massima, in montagna in calo nelle valli e stazionarie o in lieve aumento in quota con valori in genere compresi tra -1°C e +3°C a 1500 m e tra -4°C e 0°C a 2000 m.

A Natale giornata ancora stabile e soleggiata con cielo in prevalenza limpido e sereno, salvo qualche possibile nebbia nelle ore più fredde in pianura, a tratti poco nuvoloso con maggiori addensamenti sulle Dolomiti settentrionali ma generalmente senza precipitazioni salvo qualche fiocco di neve al mattino; venti in montagna in attenuazione nel corso della giornata; temperature in calo in quota, in lieve rialzo nelle valli, buona escursione termica in pianura con minime intorno allo zero e massime prossime ai 10-12°C.

A Santo Stefano, tempo stabile con cielo ancora in prevalenza sgombro da nuvole al mattino, possibili locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura e nuvolosità in aumento nel pomeriggio per l’arrivo di sottili nubi alte; temperature senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione con valori in linea con le medie del periodo.