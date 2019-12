Marostica, Capodanno in Piazza degli Scacchi

Marostica – Appuntamento in Piazza degli Scacchi per il Capodanno. A Marostica anche quest’anno si balla al ritmo di un lungo dj set che dalle 22.30 accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, con l’incendio del Castello Inferiore e fuochi d’artificio, per continuare con la musica fino alle due del mattino. È il programma firmato dall’Amministrazione Comunale e dagli esercenti di Confcommercio Marostica, in collaborazione con Pro Marostica.

Tanti i locali aperti nella serata e in funzione la mitica pista di pattinaggio sul ghiaccio, che in 500 metri quadri permetterà di divertirsi ai piedi dell’albero di Natale, in uno scenario unico. Sul palco sono attesi i dj set di Bosa e Space, accompagnati da vocalist. Un veglione carico di suggestione che ogni anno attira migliaia di persone, affascinate dallo spettacolo della piazza in festa e dall’animazione per tutti. Ingresso rigorosamente gratuito.