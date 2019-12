Marano, a gennaio i lavori sulla palestra

Marano Vicentino – Dopo le manutenzioni della scorsa estate alla palestra dedicata a Roberto De Marchi, il Comune di Marano ha ora affidato un intervento di efficientamento energetico sulla palestra dedicata a Roberto De Marchi, per ridurne i consumi. L’intervento prevede importanti lavori di sistemazione degli spogliatoi, che inizieranno a metà gennaio e dureranno circa due mesi, per un investimento di 98 mila euro. Di questi, 70 mila euro vengono da un finanziamento del Decreto crescita, del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; gli altri 28 mila euro vengono dal bilancio comunale.

La ditta affidataria dell’incarico, la Facipieri srl di Gambellara, condurrà da gennaio un intervento sulla copertura degli spogliatoi della palestra principale, ripristinandone la tenuta con la sostituzione delle guaine, ottenendo così risultati più efficienti di isolamento grazie alla posa di una coibentazione in lana minerale da 14 centimetri. Provvederà inoltre alla sostituzione di tutti i cupolini deterioratidel tetto degli spogliatoi. Quindi, sarà installato un sistema anticaduta sulla copertura degli spogliatoi della palestra principale e di quella minore, per permettere anche l’accessibilità per la manutenzione in copertura, e sarà installata una scala di sicurezza di accesso al tetto.

All’interno degli spogliatoi saranno sistemati gli intonaci e rifatte le tinteggiature. Infine, saranno sostituiti i pannelli dei serramenti sommitali delle due pareti laterali della palestra, con nuovi pannelli in policarbonato con camera isolante e resistenti all’aggressione dei raggi ultravioletti. Tale sostituzione permetterà di contenere le dispersioni energetiche ed efficientare la gestione del riscaldamento interno degli ambienti della palestra principale.