Insieme ai sacerdoti nessuno è solo

Un punto di riferimento per la comunità. Rappresentano questo i 34 mila sacerdoti che ogni giorno sostengono spiritualmente e concretamente famiglie in difficoltà, anziani soli, poveri ed emarginati. La missione di sacerdoti come don Enrico Torta è possibile grazie alle offerte per i sacerdoti, donazioni che li sostengono e che arrivano anche negli angoli più remoti. Solo così le opere di aiuto e carità di questi uomini arrivano ovunque siano necessarie.

Quando il potere dell’ascolto fa la differenza nei momenti di difficoltà: l’opera di don Enrico Torta, parroco di Dese

Vivere nella semplicità, donando tutto ciò che si ha ai più bisognosi. È questa la filosofia di vita di don Enrico Torta, parroco di Dese, frazione di Venezia.

Non un semplice prete, ma un vero e proprio componente della famiglia dei suoi parrocchiani che non lo lasciano mai solo, neanche durante i pasti. Un amore che si è conquistato grazie al suo sguardo accogliente e attento, alla sua grande capacità di ascolto e di conforto, qualità che l’hanno portato ad essere scelto da quasi 220 mila famiglie colpite dal crac delle banche venete nel 2015 diventando il portavoce del comitato da loro costituito.

Don Enrico non crede di fare poi molto per queste persone, sottovalutando forse quanto il suo aiuto ed esserci per loro in ogni momento sia invece fondamentale.

