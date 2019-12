Incidente con tre auto coinvolte. Due feriti

Vicenza – Alle 13 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant’Antonino a Vicenza per un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte tre auto. Due i feriti, i conducenti di due vetture. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi, mentre gli autisti delle due auto più coinvolte, venuti fuori autonomamente, erano già stati presi in cura da personale del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale. Illeso il terzo conducente. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.

E nelle prime ore della giornata c’era stato anche un altro incidente,a Bagnolo di Lonigo. Era circa le 6 quando, in via Risaie, un’auto finita nel fossato. Due feriti, ed anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza la vettura posizionata su un fianco ed estratto il passeggero, rimasto bloccato all’interno, mentre l’autista era riuscito a venir fuori autonomamente. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del suo nel 118 e portati ospedale.