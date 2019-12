Il Vicenza vince ancora. 3-1 con la Feralpi Salò

Vicenza – Ancora una prova maiuscola del Lanerossi Vicenza, che si conferma squadra da battere per la promozione in serie B. Sembra proprio che sia l’anno buono, insomma, per il Lane, prima in classifica con quattro punti di vantaggio sulla seconda e soprattutto squadra convincente. I biancorossi hanno convinto anche ieri, vincendo al Menti per 3-1 contro la Feralpi Salò, anch’essa con ambizioni di promozione.

Erano stati proprio gli ospiti, ad inizio partita, dopo soli otto minuti, a portarsi in vantaggio con un colpo di testa di Guidetti, che aveva sorpreso un incolpevole Grandi. Ma il vantaggio dei gardesano non dura a lungo: appena una decina di minuti dopo il Vicenza riporta l’equilibrio in campo grazie ad un sempre più ispirato Vandeputte, che trafigge il portiere avversario con un tiro al volo su assist di Giacomelli.

Da questo Momenti il Lane detta legge in campo, impone i propri ritmi, sebbene la Feralpi Salò sia una squadra tutt’altro che arrendevole. Gli ospiti oggi tanto fanno anche paura, come avviene con una spettacolare mezza rovesciata in area di Caracciolo, che finisce alta sulla traversa di un soffio. Ma al 43’ ci pensa Marotta a stabilire le gerarchie, e lo fa con un gol da manuale. E’ una prodezza balistica da trenta metri, che lascia di stucco gli avversari.

Nel secondo tempo il Vicenza mantiene le redini del gioco. Al 37’ trova il gol della sicurezza ed a metterla dentro è di nuovo Marotta, che firma così la sua doppietta e si conferma uomo gol. A servirgli il pallone è Vandeputte, ed anche lui si conferma uomo chiave della squadra di Di Carlo. E’ la quinta vittoria consecutiva in campionato per i biancorossi, che sono campioni d’inverno con un turno d’anticipo. Domenica prossima ci sarà la trasferta a Imola.