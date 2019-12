Il vicentino Stefano Furlani vince la StraVicenza

Vicenza – Stefano Furlani ha vinto ieri la sesta edizione della StraVicenza, mezza maratona di 21 chilometri, gara podistica per le vie cittadine che l’atleta dell’Av Brazzale si è aggiudicato con il tempo di 1h 09’ 07. Una temperatura più mite della passata edizione ha permesso agli 800 concorrenti al via di ottenere buone prestazioni a livello cronometrico. La partenza della gara è avvenuta nella splendida cornice di Piazza dei Signori mentre l’arrivo era in Piazza Matteotti.

Il tracciato 2019 è stato modificato nella prima parte, con i primi quattro chilometri che hanno interessato il centro storico prima di dirigersi verso la Riviera Berica, con vista sulla Rotonda, fino al Ponte di Debba per poi rientrare verso il centro attraverso località Casale. La gara maschile ha visto il formarsi di un duo di testa con il trevigiano Diego Avon (Tornado), vincitore nel 2016 e nel 2017, e il vicentino Stefano Furlani a seguire il battistrada

La gara femminile invece ha visto protagonista la bresciana Lia Tavelli (Atletica Lonato), subito al comando della gara con un passaggio in 38’ 03 al decimo chilometro con una trentina di secondi sull’atleta di Rotzo, Marta Fabris (Km Sport) e di un minuto sulla thienese Maurizia Cunico (Atl. Casone Noceto), già prima nell’edizione inaugurale del 2014 e reduce dalla maratona di Firenze.

La classifica resta invariata fino al traguardo con Tavelli che si migliora fino a 1h 21′ 19 seguita da Fabris e da Cunico. Appena fuori dal podio la vicentina Giulia Merola. L’iniziativa è stata promossa da Atletica Vicentina e dal Comune di Vicenza. Hanno concesso il patrocinio la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, la Ulss 8 Berica e il Coni, per il tramite della Point di Vicenza.