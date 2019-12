Il silenzio assordante del sindaco Rucco

Nuovo intervento dell’opposizione consiliare di Vicenza sulla vicenda delle dichiarazioni in tema di legalità dell’ex assessore alla trasparenza Isabella Dotto…

*****

Vicenza – Perché il sindaco Rucco tace e non passa ai fatti come aveva minacciato, più o meno velatamente? Perché non querela l’assessore che ha lanciato contro di lui dichiarazioni gravissime? Non si è mai visto un silenzio così assordante da parte di un primo cittadino, da giorni scomparso dai radar, pesantemente attaccato da un suo ex assessore.

L’ex assessore Isabella Dotto afferma che gli esposti alla procura si sono resi necessari anche per l’inerzia del primo cittadino. Parole come corruzione e mancanza di legalità, che fanno rabbrividire, e in tutto questo il primo cittadino tace.

Un assessorato chiamato “alla trasparenza” nato evidentemente per essere uno specchietto per le allodole se, un anno dopo, l’assessore molto attiva viene defenestrata, per sua stessa ammissione, poiché forse a lei si chiedeva un ruolo di “statuina”.

Chiediamo con urgenza che il sindaco risponda ai cittadini sulle dichiarazioni del suo ex assessore, e lo faccia nella sede preposta, il consiglio comunale, rispondendo alle domande che la minoranza ha posto in questi giorni. Se non sarà fatto prenderemo iniziative conseguenti per pretendere chiarezza.

I capigruppo i minoranza nel consiglio comunale di Vicenza

Isabella Sala, Raffaele Colombara, Ciro Asproso, Giovanni Selmo, Ennio Tosetto