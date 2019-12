I Fiati del Pedrollo, domani, a Palazzo Cordellina

Vicenza – Ultimo appuntamento dell’anno, domani, 21 dicembre, per la tradizionale rassegna cameristica dal titolo “I sabati musicali”, organizzata dal conservatorio di musica Arrigo Pedrollo, di Vicenza, in collaborazione con la biblioteca civica Bertoliana.

Alle 19, a Palazzo Cordellina, in contra’ Riale, si terrà il concerto dal titolo “I Fiati del Pedrollo”. Si tratta di un evento a cura del dipartimento di Strumenti a fiato del conservatorio vicentino.

Il programma che verrà proposto vedrà l’intervento di vari ensemble in un repertorio che spazia dal classicismo alla musica contemporanea, con musiche di Franz Joseph Haydn, Claude Debussy, Matteo Dal Toso, Henry Tomasi.

“I sabati musicali” sono appuntamenti pomeridiani ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, rivolti non soltanto agli appassionati di musica, ma ad un pubblico trasversale per età ed interessi, il quale ha l’occasione di assistere a performance artistiche di qualità in un contesto esclusivo, ma anche di apprezzare il lavoro che quotidianamente si svolge presso l’istituto musicale berico.