Ha un tirapugni e un coltello. Denunciato 24enne

Vicenza – I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza, stanotte, hanno denunciato a piede libero, per porto abusivo di arma, un giovane di 24 anni, J.S, residente a Colognola ai Colli, nel veronese, segnalandolo anche alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, sottoposto ad un controllo di routine mentre si trovava alla guida della propria autovettura, a Vicenza, in Viale San Lazzaro, è stato trovato in possesso di un tirapugni in ferro e di un coltello, riguardo ai quali non ha fornito giustificazioni. Il ragazzo aveva con sè anche un grammo di marijuana, per uso personale. L’autorità giudiziaria e Prefettura, ciascuna per la propria parte, valuteranno i provvedimenti da adottare.