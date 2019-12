Furto in casa in pieno giorno. Bottino di 180 mila euro

Vicenza – E’ davvero ingente il bottino di un furto in abitazione, messo a segno ieri, giovedì 19 dicembre, in pieno giorno, in via della Rotonda a Vicenza. I ladri, infatti, sono fuggiti con contanti ed oggetti in oro per un valore di circa 180 mila euro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto per un sopralluogo, gli autori del fatto sarebbero entrati nella casa, di proprietà di una donna di 77 anni, in pieno giorno: tra le 12 e le 16.

Approfittando dell’assenza della padrona di casa, i ladri avrebbero forzato una porta e si sarebbero quindi introdotti in casa. Qui avrebbero asportato una cassaforte a muro contenente la somma di 30 mila euro ed oggetti in oro per un valore che è stato quantificato in 150 mila euro.

Le indagini da parte dei militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Vicenza sono tutt’ora in corso, anche attraverso l’individuazione di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti in zona.