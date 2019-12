Fuori strada nella notte. Un ferito grave

Enego – Brutto incidente stradale, la notte scorsa, a Enego. E’ successo in via Grottaglie, intorno alle 3.30, ed il bilancio parla di due feriti uno dei quali in condizioni piuttosto serie. L’autista di una Fiat Panda 4×4, mentre percorreva la strada diretto verso la pianura, ha perso il controllo del mezzo, precipitando per una ripida scarpata di circa 30 metri, e finendo rovesciato in una laterale di via Coldarco di Sopra.

Sono intervenuti soccorso innanzitutto i vigili del fuoco, arrivati da Asiago, che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorso alle due persone, due giovani, che si trovavano all’interno della vettura. I due feriti sono stati assistiti dai sanitari e poi trasferiti in ospedale con due ambulanze. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.