Fiera, Peraboni nuovo amministratore di Ieg

Rimini – Nuovo amministratore delegato per Italian Exhibition Group (Ieg), la società che gestisce le fiere di Rimini e di Vicenza e della quale, si ricorderà, che c’erano state, nell’estate scorsa, le dimisioni del precedente ad, Ugo Ravanelli. Dopo le dimissioni di Ravanelli, a ricoprire il ruolo era stato temporaneamente il presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni. A riempire la casella definitivamente arriva ora Corrado Peraboni, cooptato in consiglio di amministrazione con il ruolo di amministratore delegato ed amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. La cooptazione avrà efficacia dal primo gennaio 2020.

Laureato in giurisprudenza, Peraboni ha vasta esperienza nel settore fieristico. Dal 2015 al gennaio 2017 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Fiera Milano. Dal 2000 al 2015 è stato direttore generale di Fondazione Fiera Milano ed è stato presidente di Ufi, ovvero l’associazione globale dell’industria fieristica. Tra gli altri ruoli professionali ricoperti da Peraboni figurano quello di vice presidente della Camera di Commercio italo-cinese e membro del consiglio di amministrazione di Arexpo Spa (la società responsabile per l’acquisizione e riqualificazione delle aree e del sito di Expo 2015).

L’annuncio della nomina del nuovo amministratore delegato di Ieg è stata data dallo stesso presidente Cagnoni durante una seduta del Cda nella quale è stato anche approvato il bilancio della società. ““Ora ci aspetta – ha ricordato Cagnoni – un inizio 2020 all’’insegna dell’’internazionalità: il 17 gennaio a Vicenza apriremo Vicenzaoro January e il 18 gennaio a Rimini sarà inaugurato il Sigep, due esempi mondiali del Made in Italy in tema di jewellery& fashion e di food. Attendiamo, tra le due fiere, qualcosa come 200 mila buyers da tutto il globo con migliaia di imprese in mostra nei due quartieri””.

Anche il sindaco di Vicenza Francesco Rucco è intervenuto con una nota sulla nomina del nuovo amministratore di Ieg. b “Esprimo soddisfazione – ha scritto Rucco – per la nomina di Corrado Peraboni, che rappresenta una figura di alto profilo, in grado di garantire una guida sicura di IEG in vista delle prossime impegnative sfide. Avevo chiesto personalmente al presidente Cagnoni di individuare un professionista con grande esperienza in campo fieristico che fosse in grado di far proseguire l’attuale trend positivo. Ritengo che sia stata fatta un’ottima scelta”.