Fine settimana di controlli con denunce e segnalazioni

Vicenza – Due denunce per guida in stato di ebbrezza e diverse segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti, nel fine settimana appena trascorso, tra Vicenza, Barbarano Mossano e Torri di Quartesolo.

I militari, impegnati in uno specifico servizio di contrasto alla commissione dei reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza un 38enne di Grumolo delle Abbadesse e un uomo di 52 anni, residente ad Altavilla Vicentina.

Per i due, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico rispettivamente di 1,81 e 0,92 g/litro, l’accusa è di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel corso della stessa attività cinque persone, residenti nel capoluogo, a Barbarano Mossano e Torri di Quartesolo, sono state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana (per un totale sequestrato di 5,64 grammi) e hashish (1,01 grammi). Sostanze detenute per consumo personale; per questo motivo i trasgressori sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza, che nei loro confronti avvierà i previsti provvedimenti. I controlli dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.