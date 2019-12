Decine di furti e scippi in moto. Due arresti

Bassano del Grappa – Una ventina di colpi, tra furti e scippi, messi segno negli ultimi mesi in mezzo Veneto, più in dettaglio nelle province di Vicenza, Treviso, Padova e Venezia. E’ per questo che sono stati arrestati, dai carabinieri di Bassano del Grappa, due uomini, Daglis Gabrieli, di 40 anni, e Paolo Massaroni, 45enne, entrambi italiani di origini sinti, pluripregiudicati. I due sono al centro di un’indagine condotta dai carabinieri e coordinata dal pm Alessandra Block, della Procura di Vicenza, denominata “Last Break”.

Tutto era cominciato nei primi giorni dello scorso mese di agosto, a Schiavon, quando i due uomini, hanno aperto la portiera di una macchina che stava per partire ed hanno portato via una borsa contenente denaro, strappandola dalle mani della proprietaria. Da allora si sono succeduti molti altri colpi, sempre con lo stesso modus operandi. Usavano una motocicletta Honda di grossa cilindrata. Gabrieli era il pilota, Massaroni andava all’assalto, per poi raggiungere velocemente il compagno e partire a tutto gas.

Hanno colpito nelle abitazioni e negli esercizi commerciali di ogni genere. Durante uno dei loro raid, in un esercizio pubblico, nel quale si erano introdotti dopo aver forzato la porta di accesso, sono stati affrontati dal proprietario che nel frattempo era sopraggiunto e, per guadagnarsi la fuga, i due malviventi lo hanno minacciato con un grosso cacciavite. I sospetti che hanno permesso ai carabinieri di identificarli, nonostante fossero sempre travisati, sono partiti da testimonianze e filmati delle telecamere di videosorveglianza, dettagli che hanno fornito delle piste di investigazione fruttuose.

Durante l’operazione, sono state eseguite anche delle perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di trovare non solo la motocicletta utilizzata per compiere i furti, ma anche altre preziose fonti di prova che hanno rafforzato e blindato l’impianto accusatorio.