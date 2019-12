Cornedo, si interviene sugli impianti sportivi

Cornedo Vicentino – E’ un Natale di lavori per gli impianti sportivi di Cornedo. Sono iniziati oggi infatti i lavori per la sostituzione della pavimentazione in erba sintetica del Pala Sobradinho, un intervento che non poteva più aspettare dato che l’attuale pavimentazione versa in una situazione di usura tale da causare notevoli disagi per i ragazzi che vi praticano sport. L’intervento, il cui costo ammonta a 56 mila euro, consiste nella integrale rimozione del manto esistente e nella posa di una nuova pavimentazione in erba sintetica, oltre alla segnatura per la pratica del tennis e del calcio a 5.

L’amministrazione comunale di Cornedo ha deciso, poi, di mettere mano anche all’impianto di illuminazione del Paladegasperi. “L’impianto interno alla struttura – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo – non è più in grado di garantire un’illuminazione adeguata, ed ha bisogno di continui interventi di riparazione. Abbiamo deciso, quindi, di sostituire le 26 lampade esistenti con altrettanti proiettori a led, i quali non solo garantiscono la luce adeguata sul campo da gioco, ma anche una riduzione dei costi energetici”. Anche in questo caso l’avvio dei lavori è previsto per oggi, 23 dicembre, e l’importo dell’intervento ammonta a novemila euro.

“La pratica dello sport – ha commentato il sindaco Francesco Lanaro, soprattutto di squadra, è il modo migliore che abbiamo per aiutare i nostri ragazzi a crescere con dei valori. Ecco perché vogliamo che le strutture sportive esistenti siano sempre efficienti. Durante la campagna elettorale avevamo capito che il Pala Sobradinho e il Paladegasperi avevano bisogno di interventi urgenti. Ci siamo messi d’impegno e abbiamo trovato i fondi. Sono felice di sapere che con la ripresa delle attività sportive a gennaio i nostri ragazzi potranno divertirsi all’interno di strutture adeguate”.