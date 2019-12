Basket, Schio esce alla distanza e supera Bologna

Bologna – Il Famila Wuber Schio chiude il 2019 con una vittoria esterna. Nel posticipo della 12esima giornata di andata della serie A1 di basket femminile, giocata alle 20.30 sul parquet della Virtus Arena, le ragazze di coach Vincent hanno infatti superato (57-70) una coriacea Virtus Segafredo Bologna. Le bolognesi sono rimaste a lungo incollate alle ospiti (48-52 il punteggio al trentesimo, grazie ad un ottimo secondo quarto) e solo negli ultimi minuti il Famila è stato in grado di far sua la gara.

Dalla palla a due al primo canestro della contesa, messo a segno da Lisec, trascorrono appena 5 secondi, 2-0. D’Alie impatta, 2-2, e subito le ospiti rispondono con due centri, 2-6. E’ ancora D’Alie, medaglia d’oro con l’Italia al Mondiale 2018 di basket 3X3 a Manila, ad andare a bersaglio per le V Nere, 5-6. Le due squadre si mantengono a contatto fino al 7-9, quando il quintetto arancione dà vita ad un corposo break di 15-4, che proietta Schio a +13, 11-24.

Trascinate da Salvadores Alvares (12 punti a referto nei primi minuti del secondo periodo), le bolognesi agguantano il pareggio, 28-28. Gruda riconsegna il vantaggio al Famila, 28-31, che lo mantiene fino alla sirena di metà gara, anche se le cestiste allenate da coach Liberalotto rimangono incollate alle avversarie, 36-39.

Le bolognesi continuano a dimostrarsi un cliente davvero ostico. Ai canestri messi a segno nella ripresa da Harmon, Gruda e Cinili replicano Micovic ed una scatenata Salvadores Alvares e al quinto minuto le due squadre sono separate da appena 4 punti, 42-46. Lisec ed Harmon allargano lo strappo, 42-51, ma le V Nere ricuciono chiudendo la frazione a -4, 48-52.

Nel quarto di chiusura le scledensi ampliano il loro margine, che torna in doppia cifra, 49-61. Ancora una volta è Salvadores Alvares a siglare canestri importanti per tenere vive le speranze della Virtus, 53-61. 5 punti di fila di Battisodo, sommati ai 2 a testa di Gruda e Keys, ricacciano indietro le padrone di casa e il Famila può festeggiare la vittoria per 57-70.

Bologna: Micovic 5, D’Alie 7, Tassinari 2, Salvadores Alvares 28, Tava, Cabrini 3, Tartarini ne, Martines ne, Harrison 10, Rosier, Williams 2, Cordisco ne

Schio: Keys 2, Lisec 14, Cinili 9, Gruda 16 Chagas ne, Fassina 2, Andrè 6, Dotto, Battisodo 7, Battilotti ne, Harmon 14

Ecco gli altri risultati di questo turno:

Ragusa – Torino 87-62 (giocata il 17/12)

San Martino di Lupari – Broni 53-59 (giocata il 19/12)

Costa Masnaga – Battipaglia 67-68

Sesto San Giovanni – Venezia 77-74

Palermo – Empoli 89-63

Vigarano – Lucca 79-74

Ilaria Martini