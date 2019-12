Basket, il Famila Schio travolge Costa Masnaga

Schio – Larga vittoria del Famila Wuber Schio che stasera, al PalaRomare, ha sconfitto le pantere biancorosse della Limonta Sport Costa Masnaga con il punteggio di 77-44. Se si tralasciano alcuni minuti della prima frazione, la gara delle 19 è stata praticamente sempre in mano alle ragazze di coach Vincent. Pur senza impressionare per precisione e bel gioco, le scledensi hanno sfoderato un’ottima prova in fase difensiva, che messo in difficoltà l’attacco delle lecchesi.

Polveri bagnate in avvio di contesa per entrambi i quintetti. A rompere il ghiaccio ci pensa De Shields, che trova il fondo della retina dalla lunga distanza, 3-0. Dall’altra parte del campo, capitan Baldelli, accorcia, 3-2, e poi Davis e Pavel portano in vantaggio Costa, 3-6. Quattro punti di Andrè a Schio di rimette la testa avanti, 7-6. Ripreso in mano lo scettro del comando, le arancioni non lo mollano e chiudono il parziale sul 20-12.

La 15enne Villa e Frost assottigliano il divario, 22-18, ma Schio pare aver trovato il ritmo giusto per indirizzare il match: tutto il quintetto arancione contribuisce alla causa e, al quinto, il tabellone recita +14 per le padrone di casa, 32-18. La difesa del Famila sbarra la strada alle incursioni avversarie e le pantere segnano con il contagocce. Molto più produttivo, invece, l’attacco scledense, che al ventesimo conduce per 42-24.

C’è solo Schio, in campo, nei primi minuti della ripresa. Battisodo, Harmon e Cinili vanno a bersaglio per il +26 50-24. La Limonta accorcia le distanze con Davis, Allevi e Villa, 52-30, ma i loro sforzi sono vanificati dagli affondi delle avversarie, in pieno controllo della gara, 59-32.

Il quarto di chiusura non riserva particolari sorprese: il Famila continua ad avanzare (69-32 al quinto) e solo nelle ultime fasi della gara, le lombarde ritrovano la via del canestro. Questo incontro, valido per l’11esimo turno della serie A1 di basket femminile, vede il Famila chiudere con un perentorio +33, 77-44.

Schio: Keys 11, De Shields 10, Lisec 10, Cinili 4, Chagas 6, Fassina 10, Andrè 14, Dotto 2, Battisodo 4, Carollo, Harmon 6

Costa Masnaga: Allevi 2, Villa 14, Rulli 2, Balossi, Baldelli 2, Spinelli 2, Frost 6, Allievi 8, Pavel 2, Davis 6

Ilaria Martini