Schio – Nuovo appuntamento con il basket europeo per il Beretta Famila Schio. Domani, infatti, le scledensi saranno di scena in Polonia, per la prima giornata di ritorno della stagione regolare di Eurolega, massima competizione per club di pallacanestro femminile.

Sul parquet del Gdynia Arena, con palla a due alle 18, le arancioni affronteranno le padrone di casa dell’Arka Gdynia, compagine sconfitta all’andata, al PalaRomare, con il risultato di 51-47. Come sempre sarà possibile seguire il match in diretta streaming sul canale YouTube della Fiba, a questo link diretto.

Le ragazze allenate da coach Gundars Vetra guidano il loro campionato nazionale, la BLK (Basket Liga Kobiet) con una striscia di 11 vittorie in altrettanti incontri.

In Europa le polacche stazionano al quinto posto della classifica del gruppo B, con uno score di 3 successi e 4 sconfitte. Cifre invertite (4 vittorie e 3 stop), invece, per il Famila, che occupa il terzo posto in graduatoria, alle spalle di Fenerbahce e Montpellier.

“Si è chiusa la prima parte della stagione europea ed abbiamo potuto fare un bilancio parziale – ha commentato la team manager Raffaella Masciadri -. Probabilmente la partita di Sopron andava vinta, nonostante questo il girone è ancora lungo e le ragazze si faranno trovare pronte. Posso assicurare che Gdynia è cresciuta molto nel corso dei mesi, come noi, del resto. Servirà una gran prestazione, non esistono partite facili”.

Di seguito gli altri incontri dell’ottavo turno di Euroleague Women:

Sopron Basket – Blma

Ldlc Asvel Feminin – Dynamo Kursk

Spar Citylift Girona – Fenerbahce

Ilaria Martini