Basket, il Beretta Schio affronta le spagnole di Girona

Schio – Vigilia di Eurolega per il Beretta Famila Schio che domani, giovedì 5 dicembre, alle 20.30, affronterà tra le mura amiche del PalaRomare le biancorosse dello Spar Citylift Girona.

Le cestiste guidate da Eric Suris Sola sono campionesse in carica della Liga Femenina de Baloncesto, campionato nazionale spagnolo e anche nella stagione corrente sono al comando del torneo, con uno score di 9 vittorie ed una sola sconfitta.

Per quanto riguarda invece l’Eurolega, il girone B, quello di Schio, appare più incerto che mai. Spicca il Fenerbahce di Istanbul, che con la vittoria sulle scledensi occupa ora il primo posto, con quattro successi su cinque.

Nel complesso, però, è presto per fare pronostici ed avanzare ipotesi sulle compagini più quotate per il passaggio del turno. Questo perché le otto squadre del gruppo sono molto vicine fra loro (tra il primo e l’ultimo team ci sono appena 2 punti).

Attualmente Schio è seconda in classifica, mentre Girona è quarta. Dunque difficile etichettare ora un match come decisivo: proprio per la classifica corta, è chiaro che ogni singolo incontro ha un peso specifico importante e perdere punti potrebbe costare caro.

“Veniamo da un’ottima partita, quella vinta domenica scorsa contro Venezia – ha commentato Olbis Andrè -. Contro le orogranata, siamo partite forti e poi siamo state brave a gestire la gara. Quello con le spagnole sarà un incontro davvero importante, dobbiamo replicare quanto di buono fatto mostrato con la Reyer, così da riscattare la sconfitta in Turchia. Saranno fondamentali intensità e gestione difensiva. La chiave starà nei dettagli”.