Basket, anticipo con Costa Masnaga per il Famila Schio

Schio – Ultimo appuntamento casalingo di questo 2019 per il Famila Wuber Schio. Domani, sabato 21 dicembre, il PalaRomare, farà da teatro alla sfida tra le arancioni e le biancorosse della Limonta Sport Costa Masnaga. L’incontro, in calendario per l’undicesima giornata di andata, inizierà alle 19.

Le lombarde della provincia di Lecco stazionano nella parte centrale della classifica con tre vittorie, sei sconfitte ed una gara recuperare, la trasferta di Ragusa. Con 9 successi ed uno stop (vale a dire 18 punti), le scledensi guidano, assieme alle siciliane della Passalacqua, la graduatoria della serie A1 di basket femminile.

Il Famila farà di tutto per chiudere l’anno sportivo del PalaRomare nel migliore dei modi; il 2019 cestistico che si chiuderà invece a Bologna il 29 dicembre. Match come quello di domani, contro le pantere lecchesi, non devono essere sottovalutate, perché le insidie sono dietro l’angolo.

Per quanto riguarda le atlete a disposizione di coach Paolo Seletti occhio alla romena Pavel Elisabeth, centro di 190 centimetri (che viaggia ad una media di 12 punti a partita), e all’americana Jori Davis, già vista in azione con le casacche di Battipaglia, Torino e San Martino di Lupari (quasi 13 punti per match).

“Quello con Costa Masnaga rappresenta un impegno importante – ha commentato l’ala romana Sabrina Cinili -; dobbiamo dare seguito alle recenti prestazioni, come ad esempio la bella vittoria ottenuta a Gdynia, in Eurolega”.

Di seguito il programma dell’undicesimo turno: