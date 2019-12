Bancomat fatto esplodere in viale Verona

Vicenza – Nuovo episodio di assalto ad un bancomat. E’ successo questa notte, a Vicenza, dove è stato fatto esplodere lo sportello Atm della filiale cittadina della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Erano circa le 4.15 quando sono intervenuti sul luogo dell’esplosione, in viale Verona, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza e quelli della stazione di Altavilla.

Poco prima i banditi, usando materiale esplodente, avevano sventrato il bancomat prelevando il danaro in esso contenuto per poi dileguarsi a bordo di un’autovettura Audi di colore nero. La somma rubata dai malviventi è ancora in fase di quantificazione, anche se dai primi accertamenti sembra che si tratti di poche migliaia di euro. Le indagini proseguono anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.