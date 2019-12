Auto si rovescia in un campo. Due donne ferite

Montebello – Questa mattina alle 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sorio a Montebello per un’auto finita fuoristrada in un campo, sotto il piano stradale, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita insieme ad un’altra passeggera.

I pompieri arrivati da Lonigo ed Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato con il personale del suem 118 nel soccorso alle due donne di 67 e 37 anni, che sono state stabilizzate e poi trasferite in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.