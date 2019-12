Arzignano sconfitto al Menti dal Cesena

Vicenza – L’Arzignano Valchiampo non riesce a sfatare il tabù Menti, e contro il Cesena, nell’ultima partita del girone di andata, perde per 1-0. Decisivo un gol di Franco nel primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, alla prima vera sortita offensiva degli ospiti. Non basta nella ripresa una reazione d’orgoglio per portare a casa punti da questo ultimo match casalingo del 2019: arriva la quinta sconfitta casalinga. Mister Colombo dà fiducia in difesa, davanti a Tosi, al quartetto Pasqualoni-Bonalumi-Bachini-Lo Porto; centrocampo confermato con Maldonado da regista, mentre la novità è il ritorno dal primo minuto di Ferrara, in avanti assieme a Pattarello e Piccioni.

Primo tempo – Al 12’ Ferrara sfrutta un rimpallo e prova la conclusione dal limite dell’area, ma la difesa ospite salva. Al 15’ Valeri sradica palla a Maldonado, prova il tiro, ma Bachini devia in corner. Sul seguente angolo, il più lesto a colpire sul secondo palo è Franco che porta di testa in vantaggio il Cesena: 0-1. Al 23’ Ferrara si accentra dall’out di sinistra, lascia partire un tiro a giro che però non inquadra lo specchio della porta. Al 34’ forcing dell’Arzignano che prova a forzare sulla corsia di sinistra con Ferrara e Lo Porto, senza però riuscire a tirare verso la porta avversaria. Al 39’ chance su calcio d’angolo per l’Arzignano, con Maddaloni che per poco di testa non segna nella propria porta. Al 41’ occasionissima in area di rigore per Ferrara che però non riesce a dare forza al tiro e Marson para a terra. Al 44’ ci prova Pattarello con un’incursione da destra, ma il suo tiro viene respinto dalla difesa ospite.

Secondo tempo – Si va alla ripresa, e mister Colombo decide di inserire Cais al posto di Piccioni. Subito Cesena pericoloso al 2’ col cross di Valeri da sinistra che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare la deviazione di un compagno. Il copione si ripete al 3’, ma stavolta è strepitoso Tosi, in uno contro uno, a bloccare la via del gol al giocatore bianconero a botta sicura. Al 9’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ci prova Lo Porto al volo dal limite dell’area, ma la palla finisce fuori. Al 19’ ci prova Pattarello dal limite dell’area con una girata volante che però non trova la porta. Al 20’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, chance per Cais di testa che non riesce a schiacciare il pallone: fuori. Al 21’ tiro a giro di Pattarello, che costringe agli straordinari Marson per deviare in angolo. Colombo si gioca anche le carte Anastasia e Flores Heatley per dare un po’ di freschezza al reparto offensivo nell’assalto finale, non riuscendo però a trovare il gol del pareggio. Ci prova Cais con una girata al 45’, ma il pallone finisce tra le mani di Marson.

Finisce dunque con la nona sconfitta stagionale dei giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi l’ultima partita del 2019, al Garilli di Piacenza, domenica prossima alle 17.30 nella prima giornata del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Arzignano Valchiampo – Cesena 0-1 (Pt 0-1)

Arzignano Valchiampo: Tosi, Pasqualoni, Maldonado, Balestrero (st 18’ Tazza), Ferrara (st 36’ Flores Heatley), Perretta, Bachini, Piccioni (st 1’ Cais), Pattarello (st 29’ Anastasia), Bonalumi, Lo Porto (st 18’ Barzaghi). All Colombo. A disposizione: Amatori, Faccioli, Antoniazzi, Rocco, Bigolin, Casini, Valagussa

Cesena: Marson, Valeri, Maddaloni, Russini (st 18’ Zerbin), De Feudis, Butic (st 35’ Zecca), Ciofi, Franco, Sabato, Borello, Capellini (st 18’ Zampano). All Modesto. A disposizione: Agliardi, Stefanelli, Giraudo, Brignani, Ricci, Pantaleoni, Cortesi.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Tchato di Aprilia e Catallo di Frosinone

Reti. Pt 15’ Franco (Ce)

Note. Spettatori 615 spettatori per 3550 euro di incasso. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Balestrero, Valeri, Marson, Bonalumi, Modesto (all. Cesena). Angoli: 4-6. Recupero: pt 1’; st 5’.

Nicola Ciatti – Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo