Arzignano – Fermato per un normale controllo stradale, aveva detto agli agenti di non avere con sé la patente di guida. Nei giorni successivi si è presentato negli uffici del Comando della polizia locale di Arzignano per esibire il documento, ma la patente è risultata essere contraffatta.

Per questo un cittadino di 39 anni nato in Togo, ma di nazionalità ghanese residente a Montecchio Maggiore è stato denunciato. L’accusa è di uso di documenti falsi. Quando, nei giorni scorsi, l’uomo ha portato i documenti, il personale dell’ufficio ha avuto qualche perplessità e così ha proceduto ad un accurato controllo.

Grazie alle verifiche condotte con l’ausilio di lente di ingrandimento, microscopio elettronico e lampada a raggi UV è stato accertato che sia la patente di guida ghanese sia il permesso internazionale di guida, sempre ghanese, risultavano non conformi. Mancavano infatti le microscritture, vale a dire il sistema di antifalsificazione che si trova nei documenti originali.

Il materiale presentato è stato posto sotto sequestro ed il 39enne denunciato. Considerato poi il fatto che l’uomo aveva raggiunto il Comando della polizia locale alla guida di un veicolo pur essendo sprovvisto di regolare patente, è stata elevata anche una sanzione di 5 mila euro.

“Continua – sottolinea una nota del municipio arzignanese – da parte del Comando di polizia locale, l’opera di monitoraggio e di contrasto al fenomeno del possesso ed esibizione di falsi documenti d’identità o titoli di guida. Negli ultimi tre anni sono stati quattordici gli episodi rilevati, con conseguente sequestro dei documenti e denuncia dei responsabili”.