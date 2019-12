A Marostica dieci repliche di “Canto di Natale”

Marostica – Sono ben dieci le rappresentazioni di “Canto di Natale”, la più famosa e popolare opera di Charles Dickens, che saranno proposte nei due prossimi fine settimana a Marostica, al teatro Politeama e al Castello inferiore.

A portare in scena il suggestivo spettacolo itinerante “Canto di Natale”, che rappresenta una favola senza tempo sull’importanza del Natale e sulla riscoperta dei sentimenti, sarà la compagnia teatrale Teatris. Questa proposta rientra nell’ambito della stagione teatrale della Città di Marostica 2019/20 e delle iniziative di “Natale con noi 2019“.

Per quanto riguarda le rappresentazioni, queste sono in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre (alle 16 ed alle 18) al Ridotto del teatro Politeama, mentre il week end successivo, lo spettacolo si sposterà al Castello inferiore, con repliche alle 18 e alle 20 di venerdì 20 e di sabato 21 e alle 16.30 e alle 18.30 di domenica 22 dicembre.

In scena, con la regia di Tiziano Panici, gli attori Fabrizio Bernar, Riccardo Cavallin, Laura Primon, Tobia Rizzato, Francesca Scomparin, Alessandra Signori e Denis Della Palma.

I biglietti sono in vendita a 10 euro, gli interi, 8 i ridotti (associati), mentre per gli under 14 i ticket costeranno 5 euro. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione culturale Teatris ai numeri 3275820846 e 3494447716, e tramite e-mail (associazioneteatris@gmail.com).