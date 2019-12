Piovene Rocchette, 22enne denunciato per spaccio

Piovene Rocchette – I carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, nell’ambito di un’indagine a contrasto della diffusione degli stupefacenti, hanno denunciato a piede libero un giovane di 22 anni, C.P., nato in Moldavia, con precedenti di polizia. L’indagine aveva preso le mosse il 13 ottobre scorso, quando una pattuglia aveva fatto un controllo, in via Monte Pasubio, a Piovene Rocchette, su un pregiudicato di 26 anni, M.D., nato in Moldavia, trovandolo con poco più di un grammo di marijuana addosso e segnalandolo quale assuntore di stupefacenti

In quel frangente i militari avevano sospettato che la sostanza fosse stata ceduta da C.P., già noto alle forze dell’ordine e trovato non molto distante dall’acquirente. Le successive indagini sui contatti telefonici tra i due ha avallato questa tesi consentendo ai carabinieri di ottenere un decreto di perquisizione domiciliare nell’abitazione scledense di del 22enne. Ed è da questa perquisizione che, ieri, sono saltati fuori poco più di 14 grammi di marijuana, divisi in sei confezioni, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. E’ stato tutto sequestrato e C.P. denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.