Whoopi Goldberg alla Libreria Palazzo Roberti

Bassano del Grappa – Whoopi Goldberg, attrice statunitense tra le più famose al mondo, sarà a Bassano del Grappa, sabato 39 novembre, presso la Libreria Palazzo Roberti, per autografare il suo libro “The Unqualified Hostess” (Rizzoli International, 2019), dedicato all’arte di apparecchiare la tavola con stile e originalità. La Goldberg, che è anche doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e influente attivista, è nata a New York nel 1955, come Caryn Elaine Johnson, ed entrò nel mondo del cinema, a 30 anni, dopo aver fatto i lavori più umili.

La sua proverbiale mimica la distingue da tutte le colleghe di Hollywood. Il suo debutto con Steven Spielberg fu già un successo, poi consacrato dall’Oscar come “miglior attrice non protagonista”, sei anni dopo, nel ruolo della sensitiva Oda Mae Brown di “Ghost”, che le regala la celebrità internazionale. Nel 1992 è la svitata e coraggiosa protagonista di “Sister Act” e nel 2002 guadagna la stella nella Hollywood Walk of Fame.

“Questo è l’ultimo libro che qualcuno si sarebbe aspettato da me – confessa -. Ammettiamolo, guardi un sacco di volumi di intrattenimento e pensi che non potrai mai riuscire a casa tua, non hai le giuste cose e non realizzerai mai quello che stai vedendo. In questo caso sarà diverso! Voglio mostrarvi che basta la passione per preparare una bella tavola”.