Vicenza e provincia in breve

Vicenza, una denuncia per il furto in profumeria –

E’ con l’accusa di furto aggravato che un uomo di 35 anni, residente a Campodarsego, è stato denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri di Vicenza. Il padovano, dopo aver rotto le placche antitaccheggio, avrebbe asportato tre confezioni di profumi (del valore totale di 425 euro), dal negozio Sephora, che si trova in corso Andrea Palladio, in centro a Vicenza.I militari, il cui intervento è stato richiesto dai dipendenti del punto vendita, hanno acquisito le prime informazioni e poi rintracciato l’autore del furto nelle vicinanze, ancora in possesso della refurtiva. Merce prontamente restituita al punto vendita.

Al Castello di Thiene va in scena Aladdin

Il 23 e il 24 novembre, al Castello di Thiene, Jar Creative Group presenta il suo nuovo spettacolo: Aladdin. Tempi duri nella antica città di Agrabah, da quando il malvagio sovrano Jafar, con l’aiuto del suo fedele pappagallo Jago, ha scacciato Aladdin, si è impossessato della lampada magica e vuole sposare la principessa Jasmine. Gli spettatori avranno l’opportunità di aiutare Aladdin nella sua avventura tra i saloni del Castello; a fare da guida ci sarà un simpatico personaggio tutto da scoprire. Gli spettacoli durano circa 50 minuti ed inizieranno ogni mezz’ora, a partire dalle 14 e fino alle 18.30 di sabato e di domenica. Biglietti con prenotazione obbligatoria online sul sito www.jarcreativegroup.com (cliccando sull’orario desiderato).

Thiene, una quercia per i nati nel 2019

Martedì 26, a Thiene, si celebrerà la Giornata nazionale degli alberi 2019 (che ricorre il 21 novembre). Iil programma prevede il coinvolgimento di tre classi della scuola primaria Alfredo Talin le quali, in collaborazione con la cooperativa Biosphaera, parteciperanno prima ad un intervento formativo in classe e poi si sposteranno ai giardini del Bosco. Qui assisteranno alla messa a dimora, ad opera di tecnici comunali, di una quercia, albero simbolo, che rappresenterà i nati 2019 e si auspica aiuterà ad avviare un processo di appartenenza all’ambiente in cui cresceranno.

Schio, concluso il restauro della statua di Alessandro Rossi

Oggi Alessandro Rossi compie 200 anni. E proprio nello stesso giorno in cui è stata inaugurata al Lanificio Conte di Schio la mostra “ROSSI200” a lui dedicata, si è concluso il restauro del monumento che lo raffigura, all’interno del Giardino Jacquard. L’opera dell’artista milanese Achille Alberti del 1899 è composta da una statua in bronzo, dal piedistallo e dal basamento in pietra. L’intervento di conservazione e restauro è stato effettuato per bloccare i fenomeni degradativi della statua e degli elementi architettonici e di arte applicata, reintegrando le aree lacunose per ristabilire le valenze estetiche dell’opera e consentire una leggibilità corretta del bene culturale.

Nuovi cestini per i rifiuti a Bassano

Si è da poco concluso, a Bassano del Grappa, un intervento di sostituzione di alcuni cestini dei rifiuti, che risultavano essere vecchi o danneggiati. Una ventina i nuovi cestini installati nel centro storico, in prato Santa Caterina, in Borgo Angarano e in piazzale Cadorna.