Vicenza e provincia in breve

Controlli a Campo Marzo. Un arresto –

I carabinieri della sezione operativa di Vicenza, assieme alla polizia locale della città, durante un controllo a Campo Marzo, hanno arrestato un giovane di 24 anni, Abderrahim Essadak, residente a Riese Pio X, nel trevigiano, di nazionalità marocchina, nei confronti del quale il Tribunale di Padova, aveva emesso, qualche settima fa, un ordine di carcerazione dopo una condanna a tre mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Lonigo, rubano in un supermercato. In manette

I carabinieri di Lonigo hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, due marocchini, il 42enne H.M. e il 30enne Z.B., 30enne, entrambi senza fissa dimora. A chiamare il 112 era stato l’addetto alla sicurezza del supermercato Prix di via San Giovanni, che aveva individuato due persone che rubavano generi alimentari. I militari, al loro arrivo, hanno appurata la veridicità dell’accaduto e recuperato la refurtiva, mentre i due responsabili, dopo le formalità di rito, sono stati rilasciati.

Basilica chiusa per l’allestimento della mostra

La Basilica palladiana di Vicenza rimarrà chiusa al pubblico dal 19 novembre al 5 dicembre per consentire le operazioni di allestimento della mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi”. Il monumento riaprirà il 6 dicembre, in concomitanza con l’apertura della mostra, e sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 18 (25 dicembre e 1 gennaio dalle 14 alle 18). Ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura.