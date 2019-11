Via alla prosa al Ridotto del Teatro Comunale

Vicenza – Anche la stagione prosa al Ridotto alza il sipario al Teatro Comunale di Vicenza, e lo fa con un titolo fresco di debutto. Mercoledì 20 novembre, alle 20.45, andrà infatti in scena “Smarrimento”, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro, con e per Lucia Mascino, presentato in prima nazionale al Teatro Sperimentale di Ancona il 12 novembre. Prima dello spettacolo, alle 20, nel foyer del Ridotto, ci sarà l’Incontro a teatro, condotto da Lorenzo Parolin, giornalista di teatro e musica del Giornale di Vicenza che affronterà con il pubblico i temi del monologo e l’affascinante versatilità della protagonista.

“Nelle intenzioni dell’autrice e regista – si legge nella presentazione dello spettacolo -, il monologo è un dichiarato elogio degli inizi e del cominciare, di quel momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza dove prima c’era assenza. La storia è quella di una scrittrice che ha scritto romanzi di successo, ma poi entra in crisi, perché ha perso l’ispirazione. È molto legata ai suoi personaggi, che si tiene stretti, una sorta di identità sotto controllo. La sua casa editrice la manda in giro per una serie di conferenze, per tirare su quattro soldi, e questi incontri diventano lo spunto per una divagazione esistenziale a più voci”.

Lucia Calamaro è una delle più interessanti drammaturghe e registe italiane contemporanee. Vincitrice di tre premi Ubu e del recentissimo premio Hystrio alla drammaturgia 2019, ha scritto e diretto negli ultimi anni testi innovativi e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. Lucia Mascino invece è un’attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro alla televisione, al cinema, sia d’autore che popolare. Ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi come il Premio Vittorio Mezzogiorno per il teatro, due candidature ai Nastri d’argento come miglior attrice protagonista e ha vinto il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018. Biglietti anche online sul sito www.tcvi.it.