Valbrenta, preoccupa un distacco roccioso

Valbrenta – Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 81 in Valbrenta per un sopralluogo dall’alto su un distacco roccioso di pietrame, avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21, il quale ha causato molta apprensione tra i residenti della frazione di Collicello, in località Mattana, soprattutto per il grande boato che si è sentito.

La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta da Bassano del Grappa, a scopo cautelativo, ha fatto evacuare alcune abitazioni, per un totale di una quindicina di persone coinvolte. Questa mattina c’è stato il sopralluogo con l’elicottero, prima con un tecnico dei vigili del fuoco e successivamente con il vice sindaco del Comune di Valbrenta.

Dall’ispezione visiva non sono emersi elementi di dissesti in atto. Al momento quindi, in assenza di ulteriori sviluppi o aggravi, non si presenta un pericolo imminente per i residenti della frazione. La situazione sarà comunque verificata anche da un geologo incaricato dal comune.