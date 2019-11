Un Vicenza con il turbo vince a Trieste

Trieste – Giornata da incorniciare quella di oggi per i colori biancorossi. E’ infatti con un rotondo 3-0, e soprattutto con un gioco ed una determinazione che hanno convinto, che il Vicenza torna a casa dalla trasferta vittoriosa contro la Triestina. Lo spettacolo, i gol, le emozioni ed il gioco vincente dei biancorossi si sono visti tutti nel secondo tempo, per una partita che è stata combattuta ma avara di occasioni e sussulti nella sua prima frazione.

In effetti, se fin da subito il Lane è parso essere in buona condizione e capace di dettare i ritmi, dall’altra parte anche la Triestina, nella prima metà del match, è sembrata in grado di impensierire i biancorossi, o quantomeno di farsi rispettare. Dopo la pausa negli spogliatoi invece è cambiato tutto…

Passano infatti pochi secondi dall’avvio della ripresa e il Vicenza si porta in vantaggio. E’ Cinelli a beffare il portiere giuliano con un piattone da centro area, ribadendo in rete un cross di Vandeputte. A questo punto i biancorossi dilagano e la Triestina non sembra capace di mantenere freddezza e lucidità mentale necessarie per raddrizzare la partita.

Al 20’ infatti arriva il raddoppio, con Arma che devia in rete di testa un suggerimento di Cinelli, la cui prestazione è stata quest’oggi superba. Dieci minuti dopo arriva il 3-0, che taglia definitivamente le gambe alla squadra di casa. Lo firma Guerra, insaccando da un passo un pallone ricevuto sugli sviluppi di un calcio di punizione. A fine partita i biancorossi possono festeggiare sotto la curva dei propri tifosi, giunti a Trieste in più di mille.