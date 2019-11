Un libro per Venezia. Solidarietà in libreria

Bassano del Grappa – Dalla libreria La Bassanese, di Bassano del Grappa, un’iniziativa concreta per aiutare le librerie veneziane che hanno perduto migliaia di volumi nell’ondata di acqua alta dei giorni scorsi, un fenomeno che nella città lagunare non raggiungeva questa portata dai tempi dell’acqua granda del 1966.

“Abbiamo organizzato per i nostri lettori e clienti – spiega Marco Bernardi, titolare della Bassanese – un raccolta di libri nuovi per aiutare le librerie colpite in questo periodo prenatalizio. Una solidarietà tra lettori. Siamo una libreria e sappiamo cosa vuol dire perdere o vedere distrutti i libri”.

Fino al 6 gennaio prossimo, i clienti della libreria potranno acquistare un libro e donarlo alle librerie veneziane, e la Bassanese ha già messo a disposizione oltre 50 volumi novità da donare. Anche agli editori sarà chiesto di contribuire all’iniziativa.

Nelle prossime ore saranno allestiti in libreria punti di raccolta personalizzati e all’interno di ogni libro i clienti potranno inserire la cartolina #unlibropervenezia, creata appositamente, con i loro dati. Ogni libro donato sarà tracciato nei database per produrre una lista finale, affinché etica e trasparenza siano il filo conduttore dell’iniziativa.