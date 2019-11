Un convegno sulla sicurezza sul lavoro

Vicenza – Si terrà giovedì 14 novembre, alle 9, al centro congressi di via Fermi, a Vicenza, un incontro sul tema della sicurezza sul lavoro, dal titolo “Sicurezza: bene comune – gestire i mancati infortuni”, promosso dalla Commissione paritetica bilaterale per la sicurezza della Provincia di Vicenza (Cobis). “Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro – spiegano gli organizzatori – ha assunto ormai da tempo un ruolo di primaria importanza nella gestione aziendale, ma spesso viene ancora percepito come un obbligo che grava sulle aziende senza un miglioramento effettivo delle condizioni di lavoro. È perciò fondamentale mettere la persona al centro dell’attività produttiva e gestire i mancati infortuni. Solo così, infatti, si possono prevenire situazioni di rischio future e di conseguenza abbattere i potenziali danni e costi da esse derivanti”.

Dopo l’apertura dei lavori, a cura di Rodrigue Nansi Tchapnda (coordinatore della commissione Cobis Vicenza) saranno approfonditi alcuni temi con gli esperti dei diversi ambiti. Il primo è “Il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) nel sistema Cobis” e ne parleranno Adriana Carotti, Dario Antonio Bizzotto e Paolo Desiderà, rispettivamente Rlst del vicentino occidentale, basso vicentino, e del vicentino orientale.

Il secondo argomento di discussione riguarderà i “Dati infortunistici e costi della non sicurezza” illustrati da Sergio Grazian, coordinatore tecnico della prevenzione dello Spisal 7 Pedemontana. Chiuderanno la mattinata Giovanni Finotto (direttore del master Steps, Cà Foscari Venezia) e Ferruccio Righetto (coordinatore Cobis Regione Veneto), che spiegheranno come fare prevenzione e quindi ridurre l’incidentalità in azienda. L’incontro è a ingresso libero e aperto al pubblico.